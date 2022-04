Eliezer se preocupou com seriedade de Tadeu Schmidt - Reprodução/Globoplay

Eliezer se preocupou com seriedade de Tadeu Schmidt Reprodução/Globoplay

Publicado 01/04/2022 16:20

Rio - Durante o vídeo para o raio-x desta sexta-feira (1°), Eliezer comentou a seriedade de Tadeu Schmidt durante a interação com os participantes do "Big Brother Brasil 22" na prova do líder realizada na última quinta-feira.

fotogaleria O provável motivo do abatimento do apresentador foi o acidente sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, que participou da atual edição do reality show. O gerente comercial segue internado em estado grave, mas os participantes confinados não tem conhecimento da situação.

"Nosso único meio de informação aí fora é o Tadeu, né? E ontem, durante o programa, a gente sentiu ele meio tenso. Então a gente ficou meio com medo de estar acontecendo alguma coisa aí fora, espero que não. Enfim, tomara que esteja tudo bem, ficou todo mundo preocupado com a expressão do Tadeu, espero que seja só impressão", confessou.