Publicado 01/04/2022 11:46 | Atualizado 01/04/2022 12:33

Rio - Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do ex-BBB, que segue internado após sofrer um acidente de carro em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. "As cirurgias foram bem-sucedidas. O Rodrigo está na UTI se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho. Vamos continuar nessa corrente positiva", pediu o irmão do gerente comercial.

Relembre o caso

Rodrigo Mussi, um dos participantes da edição 22 do "Big Brother Brasil", sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira e encontra-se internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do gerente comercial, o influencer de 36 anos passou por uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, e seu estado pode ser considerado delicado, mas estável.

Rodrigo pediu um carro de aplicativo em Osasco, próximo à região da estação de trem Presidente Altino, para o sentido bairro da Consolação. O acidente ocorreu enquanto o veículo transitava pela Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso.

O motorista perdeu o controle do carro e bateu na traseira de um caminhão graneleiro, que transportava soja. Em uma primeira entrevista, o motorista confessou que não sabia dizer se tinha dormido na direção ou se havia ocorrido alguma pane mecânica no veículo. Ele lembrava, apenas, do momento em que o airbag foi ativado. O motorista estava com o cinto de segurança e por conta disso, teve ferimentos leves. Já o ex-BBB, não utilizava o aparato de segurança, e com o impacto, foi arremessado do banco de trás para parte da frente do veículo.

Entrada no hospital e internação

Rodrigo foi socorrido com múltiplas fraturas e levado até o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. No centro médico, foi confirmado que ele sofreu um traumatismo craniano e possuía outros ferimentos graves pelo corpo.

Durante a madrugada, o ex-BBB passou por uma cirurgia na perna e na cabeça e foi colocado em observação por 48 horas. Rodrigo ainda está na UTI, permanece sedado e não pode receber visitas.

Identificação tardia

Apesar do acidente ter acorrido na madrugada de quarta para quinta-feira, a divulgação do nome de Rodrigo como passageiro do veículo só ocorreu na noite de quinta. Rodrigo não estava com nenhum de seus documentos de identificação. Segundo o portal Metrópoles, apenas na tarde de quinta o irmão, Diogo Mussi, foi avisado sobre o que havia acontecido.

Antes do acidente

O ex-BBB esteve no estádio do Morumbi, na quarta-feira, para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras. Rodrigo usou seu Instagram para fazer inúmeros registros do momento. Via stories ele comemorou a vitória do São Paulo por 3x1 e mostrou que estava junto do também ex-BBB, Guilherme Napolitano.

Histórico de acidentes na família

Durante sua participação no "BBB 22", o gerente comercial expôs ter uma relação conturbada com a família, envolvendo diversas brigas e expulsões. No ano de 2012, Rodrigo e o pai resolveram se reconciliar, mas um acidente de carro os separou definitivamente.

"Não, ele estava depressivo, separando da mulher dele. Acho que ele se tocou, não sei [...] Ele bebeu muito naquela noite (quando ocorreu o acidente), e estava depressivo quando conversava comigo. E ele bateu o carro. Eu nunca vou saber se foi propositalmente, nunca vou saber. Mas assim, morreu, cara. E minha vida foi pra baixo.", contou para Eslovênia e Vyni dentro do reality.