Rodrigo Mussi no 'BBB 22'

Publicado 01/04/2022 07:46

Rio - Depois que os ex-BBBs e também os administradores dos perfis dos brothers confinados fizeram uma corrente de orações por Rodrigo Mussi , mais famosos também se manifestaram nas redes sociais em apoio ao rapaz. Rodrigo Mussi, que participou da atual edição do "Big Brother Brasil", sofreu um acidente de carro em São Paulo, na madrugada de quinta-feira. Ele está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde passou por uma cirurgia. Seu estado de saúde é considerado delicado, porém estável.

"Meu Deus, acabei de ver o lance do Rodrigo Mussi. Vamos rezar muito, galera. Muitas energias positivas. Rodrigo vai ficar bem se Deus quiser. Ele quer", disse a cantora Anitta, que quando Rodrigo ainda estava confinado ficou interessada nela. O ex-BBB chegou a conhecer a cantora e foi a um de seus shows.

A ex-BBB e apresentadora Ana Clara, que chegou a ser apontada como affair de Rodrigo, também se manifestou. "Noite muito angustiante, triste. Torcendo de coração pela recuperação do Rodrigo", disse. O apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a situação de Rodrigo ao finalizar a edição ao vivo do "BBB", na noite de quinta, e também mandou boas vibrações no Instagram. "Estamos com você, Rodrigo Mussi. Toda a torcida do meu coração", escreveu o apresentador.

"Um cara surreal de gente boa. Choramos de rir todas as vezes que nos encontramos. Estamos em oração por você @rodrigo.mussi, sai logo dessa pra gente fazer aquele rolê no jalapão!", disse o humorista Paulo Vieira. "Passando aqui pra deixar minha energia positiva para o Rodrigo Mussi. Força, guerreiro", disse o jogador Neymar.

