Bárbara Heck e Rodrigo Mussi no ’BBB 22’ - Reprodução

Bárbara Heck e Rodrigo Mussi no ’BBB 22’Reprodução

Publicado 31/03/2022 22:18 | Atualizado 31/03/2022 23:06

Rio - Os participantes do "BBB 22" que já foram eliminados e os administradores dos brothers que continuam confinados se uniram em uma corrente de orações pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro em São Paulo , na madrugada desta quinta. De acordo com informações da assessoria de Rodrigo, ele passa por uma cirurgia.

fotogaleria

"Que você receba esse abraço e todo meu amor nessa hora. Estamos esperando você aqui ainda mais forte. Fica bem, Ro", disse Bárbara Heck, que participou da mesma edição que Rodrigo, no Twitter. O ex-BBB Gui Napolitano, do "BBB 20", estava com Rodrigo em uma partida de futebol e também pediu orações. "Gente, orem pelo Rodrigo. Vai ficar tudo bem", afirmou. "Gente, o Rodrigo precisa muito da nossa oração nesse momento. Então vamos juntos emanar muita energia positiva, para que ele saia dessa o mais rápido possível. Forças, Rodrigo, fique bem logo", disse Laís Caldas.

Confira o que os outros brothers disseram:

Que vc receba esse abraço e todo meu amor nessa hora. Estamos esperando vc aqui ainda mais forte fica bem Ro! @oficialmussi pic.twitter.com/frFy5ZHfKw — Bárbara Heck (@bbaheck) April 1, 2022 Gente, orem pelo Rodrigo!

Vai ficar tudo bem!!! — Gui Napolitano (@guinapolitano) March 31, 2022 Gente, o Rodrigo precisa muito da nossa oração nesse momento.



Então vamos juntos emanar muita energia positiva, para que ele saia dessa o mais rápido possível.



Forças Rodrigo, fique bem logo! pic.twitter.com/hFLSHgzoz2 — Laís Caldas (@dra_laiscaldass) April 1, 2022 Pessoal, todos fomos pegos de surpresa com essa notícia! Vamos fazer uma corrente de vibrações para que Rodrigo fique bem e que tudo dê certo. Estamos na torcida e com fé que ele vai sair dessa! Aos familiares, fãs e amigos, contem conosco. — Lucas Bissoli (@LucasBissoli_) April 1, 2022 Lucas pediu oração de seus fãs ao Rodrigo pic.twitter.com/5p9YOWVaz0 — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 1, 2022 Dadinhos, agradecemos todo o esforço de vocês na TAG de hoje. Porém, recebemos agora a notícia do acidente do Rodrigo Mussi e em respeito a ele e sua família, pedimos que todos foquem em orações e no envio de boas energias pic.twitter.com/A8wSB0QVtL — Douglas Silva (@Silva_DG) April 1, 2022

Gostaríamos de pedir a todos vocês que incluissem o nome do @oficialmussi nas suas orações. Vamos torcer para que isso não passe de um susto! Forças Rodrigo, família, fãs, amigos e equipe — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) April 1, 2022

Meu Deus… acabei de saber do acidente do @oficialmussi!



Espero que você fique bem e se recupere rápido. Minhas orações estão com você. — Tiago Abravanel (@TiagoAbravanel) April 1, 2022

Gostaríamos de agradecer todos que participaram da tag, mas após essa notícia do acidente com o Rodrigo, não faz mais sentido a gente continuar.



Agora pedimos que vocês canalizem a energia positiva que estavam mandando para a recuperação do Rodrigo. Vai dar tudo certo. — Eslô Marques (@eslomarques) March 31, 2022

Vamos mandar bastante energia positiva e oração pro @oficialmussi pessoal. Rodrigo vai ficar tudo bem Muita força pra você, família, fãs e amigos! — Eliezer (@eliezer) April 1, 2022

Ficamos sabendo sobre o estado de saúde do @oficialmussi devido a um grave acidente de carro. Pedimos que vocês independente de sua religião, o apresentem e mandem energias positivas para que ele fique bem o quanto antes. Forças aos familiares, amigos e fãs, nesse momento. — Paulo André (@iampauloandre) April 1, 2022

https://t.co/1wTYQo9Tip — Jade Picon (@jadepicon) April 1, 2022

Recebemos a triste notícia que o @oficialmussi está internado devido a um grave acidente de carro. Pedimos a vocês que mandem energias positivas e independente de sua religião, interceda para que ele fique bem. Desejamos força aos familiares e amigos, nesse momento tão difícil. — Natália Deodato(@nataliadeodato) April 1, 2022

Recebemos com muito pesar a noticia do acidente do ex-bbb Rodrigo Mussi. Desejamos uma plena recuperação a ele! Que tudo fique bem. — Jessi Alves (@a_jessilane) April 1, 2022

muitas orações pelo rodrigo. é o momento de unir toda a fé e desejar toda luz pra que ele se recupere! — MARIA (@eumaria) April 1, 2022

Muita força e muita oração para o Rodrigo. Que tudo fique bem! — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) April 1, 2022

Neste momento precisamos que todos vocês incluam o @oficialmussi em suas orações. Se Deus quiser ele vai ficar bem e isso tudo não passará de um susto. Desejamos forças ao Rodrigo, família, amigos, fãs e equipe — Vyni (@vyniof) April 1, 2022

Rezem pelo @oficialmussi que Deus abençoe e ele melhore logo! Força — Thaís Braz (@thaisbraz) April 1, 2022

Gente, pelo amor de Deus, vamos orar bastante pelo @oficialmussi . Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 1, 2022

Orem pelo Rodrigo — Bil Araújo (@bilaraujjo) April 1, 2022

Emanando todas as boas energias para o @oficialmussi. Você vai sair dessa! pic.twitter.com/wsUahN6rq2 — Pedro Scooby (@PedroScooby) April 1, 2022

Pausa na edição pra um recado importante! Nesse momento o @oficialmussi está passando por uma situação de risco após um acidente, nossas adms desejam toda recuperação pra ele, assim como a torcida da Lina que deseja seu bem, respeito acima de tudo! — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) April 1, 2022