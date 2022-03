Karol Conká - Reprodução

Karol ConkáReprodução

Publicado 31/03/2022 14:05

Karol Conká foi uma das figuras mais marcantes dentro das últimas edições do Big Brother Brasil. A cantora fez de tudo na edição do "BBB 21" e saiu da casa "cancelada". Nesta quinta-feira (31), durante participação no programa "Encontro", ela contou como foi o processo de recuperação pós-confinamento e comentou sobre os participantes da atual edição do reality.

Questionada por Fátima Bernardes se os confinados do "BBB 22" têm medo de serem cancelado, Conká respondeu: "Sim. Mas eu acho que essa edição de 2021 teve muitas pessoas que fizeram sucesso e focar só no negativo não é algo muito legal. As pessoas têm medo de ir para o reality e se tornarem uma Karol Conká, isso diz muito sobre elas. Tivemos pessoas maravilhosas servindo como bom exemplo. O certo seria ‘vou entrar para ser uma nova Juliette, um novo Gil ou Sarah'”.

A cantora ainda afirmou: "Todo mundo tem um pouquinho de Karol Conká dentro de si e não tem coragem de mostrar seus sentimentos”. Karol também mandou um recado para os futuros confinados de próximas edições: "Tive uma péssima atitude dentro da casa, reconheci, mas o Big Brother traz muita coisa boa para vida, até para as vilãs. É errar e aprender".

Dona do documentário "A vida depois do tombo", Karol Conká disse que a terapia a ajudou na recuperação pós-BBB. "Aprendi que é natural do ser humano ter camadas que compõem a nossa personalidade. Todos nós temos essas camadas, só que a gente não as nomeia. No meu caso, o Brasil as nomeou. Isso até me ajudou porque consegui cuidar de cada pedacinho meu", contou.