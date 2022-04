Viih Tube está com amigos e familiares de Rodrigo no hospital - Reprodução

Publicado 31/03/2022 23:16 | Atualizado 01/04/2022 00:03

Rio - A ex-BBB Viih Tube está no Hospital das Clínicas de São Paulo acompanhando o também ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira e foi internado em estado grave. Viih está no local junto com amigos e familiares de Rodrigo.