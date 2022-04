Brothers notaram que Tadeu Schmidt estava mais sério nesta quinta-feira - Reprodução

Brothers notaram que Tadeu Schmidt estava mais sério nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 31/03/2022 23:57

Rio - Os confinados do "BBB 22" perceberam uma mudança no comportamento do apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo, na noite desta quinta-feira. Segundo os brothers, Tadeu estava mais sério que o normal. Em conversa com a casa, o apresentador não retribuiu a algumas brincadeiras e causou estranhamento.

fotogaleria

"Será que aconteceu alguma coisa, ninguém fez nada ontem não, né, gente?", perguntou Linn da Quebrada. "Será que é lá fora, gente, com alguém importante?", questionou Eslovênia. "Talvez tenha acontecido alguma coisa séria e ele não está no clima de brincadeira. Ele nunca ficou tão sério assim", disse Arthur Aguiar. "Nunca", concordaram os outros brothers.

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que participou da atual edição do reality show, sofreu um acidente de carro em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, e foi internado em estado grave. Ao finalizar a edição desta noite, Tadeu falou sobre o acidente. "Agora a noite recebemos a informação de que o nosso querido Rodrigo Mussi sofreu um acidente. A família informou que o estado dele é delicado, porém estável. Estamos todos torcendo muito pela recuperação dele", disse o apresentador.