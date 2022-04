Natália conversa com Jessilane sobre prova do líder - Reprodução/Gshow

Publicado 31/03/2022 17:59

Rio - Durante conversa no quarto do líder, Natália desabafou com Jessilane sobre a disputa pela liderança da semana que acontecerá na noite desta quinta-feira (31) no "Big Brother Brasil 22".

fotogaleria "Ai, eu estou apreensiva com essa prova... já estou passando mal de nervoso, sabe?", disse Natália. "Eu acho que não vai ser de resistência", chutou Jessilane. Não, isso ai eu tenho certeza também. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tranquila, não", acrescentou a designer de unhas. "Tem que ser uma prova mais de boas, não é possível que vai ser prova de novo de agilidade, esses 'trem'", afirmou a professora.

"Mas eu estou apreensiva porque eu quero muito que a liderança venha para a gente, entre a gente. Quero isso, porque aí a gente consegue, ao menos, ter umas escapatórias, mudar um pouco esse paredão", confessou Natália. "Depende, né? De quem ganhar. Se for uma de vocês duas, pode até ser", frisou a professora. "Não, mas eu digo assim, ao menos de não ir eu e Lina juntas, ir a Lina. Digo nesse sentido", acrescentou Natália.

"É, agora daqui para frente é só tiro, porrada e bomba mesmo...", afirmou Jessilane. "Por exemplo, a Lina pode ir de contragolpe, eu também. Mas, uma ganhando e indicando, ao menos tem a oportunidade de bate e volta", disse a designer de unhas. "Por isso que eu falei, se uma de vocês duas ganharem, vai ser melhor do que se eu ganhar, dentro desse contexto", apontou Jessilane. "É, para não ir. Vamos ver se hoje vai ser uma semana normal também", declarou Natália. "Acho que vai", apostou a professora.

Natália palpitou sobre o andamento do jogo agora que eles chegaram ao top 10. "Eu também estou achando, pensei nisso pelos quartos, sabe? Fiquei pensando. Ou se hoje mesmo já vai mudar a dinâmica dos quartos, não sei. Acho que não porque não veio manta a mais no quarto lollipop, toalha a mais. Não sei se pode levar toalha de um quarto para o outro, acho que pode", chutou.

"Acho que eles vão avisar e organizar a gente quando for para fazer isso, independente de ter mandado ou não. Mas acho que não vai ser essa semana, não, vai ser semana que vem para frente", arriscou Jessilane. "Também estou achando, analisando pelos quartos e até pela contagem também. Ai, misericórdia...", concluiu Natália.