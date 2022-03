Eslovênia usa o raio-x desta manhã para esclarecer suas relações na casa - Reprodução / Globoplay

Eslovênia usa o raio-x desta manhã para esclarecer suas relações na casaReprodução / Globoplay

Publicado 31/03/2022 13:24

Rio - Eslovênia usou o raio-x desta manhã (31) para deixar claro que, mesmo estando mais próxima de Lina, Jessilane e Natália, não se considera uma integrante do grupo das "comadres".

A sister iniciou o depoimento desabafando sobre como está se sentindo após da saída de Lucas: "Tô me sentindo muito estranha, de verdade. Acho que todo dia tô acordando com um sentimento muito... de coração apertado, sabe? Tô sentindo muita falta do Lucas. Estava muito apegada a ele. Mas acho que, com uns dias, consigo administrar um pouco isso".

"Queria conversar com vocês sobre as minhas últimas movimentações. Eu e o Eli, a gente começou a se aproximar mais das meninas [Lina, Natália e Jessi]. Não sei se ficou muito claro, mas quero que vocês saibam que a nossa 'aproximação', entre áspas, é por termos alvos em comum. Mas a pessoa aqui dentro em quem eu confio é o Eli", explicou.

De forma assertiva, Eslovênia concluiu: "Ontem eu conversei com o Arthur e ele disse que tinha uma percepção um pouco diferente, e isso me preocupou. Quero falar mais sobre isso. Quero, também, entender, mas, acima de tudo, deixar claro que o meu time sempre foi e sempre vai ser o Eli."