Após festa da líder Lina, Natália e Eliezer transam no quarto LollipoReprodução

Publicado 31/03/2022 07:45

Rio - Natália e Eliezer aproveitaram que o quarto Lollipop ficou vazio para fazer sexo na madrugada desta quinta-feira. Antes mesmo de a festa da líder começar, o casal já havia pedido para Eslovênia passar a noite no quarto Grunge. Ao final da festa, após tomar banho, Eliezer foi visto na despensa procurando preservativos.

"Por que a gente bebe tanto assim, hein? Era pra gente beber um pouquinho menos", disse Eliezer no quarto com Natália. "Você está bem?", perguntou a manicure. "Eu estou e você?", perguntou o designer. "Também, mas agora eu quero ficar maravilhosa", respondeu Natália. Eliezer caiu na gargalhada. Quando a movimentação no edredom começou, as câmeras do quarto Lollipop foram cortadas.

Bêbada

Quando ainda estava na festa, Natália mais uma vez exagerou na bebida. Ela chegou a pedir para Eliezer fazer sexo com ela e o designer negou. "Não vou transar com mulher bêbada", disparou. "Eu estou muito bêbada, eu quero transar", disse Natália. "Vamos dançar", disse Eli, tentando afastar a manicure.

"Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Eu vou ficar furiosa [se a gente não transar]", insistiu Natália. "Você vai ficar furiosa se a gente não transar?", perguntou Eliezer. "Vou ficar furiosa", disse Natália. "Não vou transar com mulher bêbada, não é porque eu não quero, é porque eu respeito", rebateu o designer.