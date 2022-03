Eslovênia lamenta saída de Lucas no Raio-x - Reprodução Internet

Eslovênia lamenta saída de Lucas no Raio-xReprodução Internet

Publicado 30/03/2022 15:50

Rio - Lucas foi o décimo eliminado no "BBB 22" na noite dessa terça-feira. A saída do estudante de medicina deixou Eslovênia abalada, a sister afirmou durante o Raio-x na manhã dessa quarta-feira, que é muito difícil perder mais uma pessoa importante dentro do jogo.

fotogaleria

"Mais uma vez que eu perdi uma pessoa muito importante pra mim aqui dentro. Confesso que eu Estou com um turbilhão de sentimentos. Estou muito triste, porque toda terça-feira é o mesmo sentimento. Isso não é muito bom", começou ela.

"Queria mandar um beijo pro Lucas, ele é um menino muito bom. Espero que ele esteja feliz. E logo, logo estarei vendo ele e também todas essas pessoas que eu gosto tanto e que, infelizmente, saíram, e me fizeram sentir o que eu estou sentindo. Sinceramente, estou com o coração partido, igual o Tadeu falou. Mas vou tentar com que esse sentimento não seja maior também que a minha gratidão por estar no top 10", completou Eslovênia.