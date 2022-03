Pedro Scooby diz que relação com Letícia Bufoni é apenas de amizade - Reprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 14:56

Rio - Após voltar de seu segundo paredão , Pedro Scooby abriu o jogo com seus amigos no "BBB 22" sobre sua relação com a skatista olímpica Letícia Bufoni. Nesta quarta-feira (30), o surfista conversou com Douglas Silva, Gustavo e Paulo André sobre relacionamentos fora da casa e foi quando o carioca explicou que sempre foi apenas amigo da atleta.

"A gente vai pra noitada junto, vira um pro outro e fala 'tá chata a noitada', porque ela bebe nada, é caretona brabra. 'A noitada tá ruim, vamos para casa ver uma sériezinha'", contou o surfista. "A gente senta no sofá junto, divide cobertor, faz pipoquinha e fica eu e ela juntos. A gente nunca se beijou", destacou Scooby.

O brother ainda relembrou um episódio quando a mídia apontou um suposto affair seu com Letícia e falou sobre a reação de Luana Piovani, com quem ainda era casado na época. "Eu, em Miami, tirei uma foto na lancha com ela e postei. Eu estava com ela em Miami e minha ex-mulher, a mãe das crianças estava em casa. E a mídia caiu em cima", começou.

"E minha mulher virou [e falou]: 'Vocês estão loucos, ela é como se fosse irmã dele, os dois se amam, e na minha frente e ficam juntos, e eu amo ela, ela é maravilhosa, é isso mesmo eles têm que curtir juntos, ter o momento deles'", relatou Pedro.

No início do reality, Letícia Bufoni foi uma das celebridades a declarar torcida por Pedro Scooby. Em postagem no Twitter, a princesa do skate defendeu o amigo e exaltou a postura do surfista com seus três filhos, frutos do casamento com Luana Piovani. "Não só ajuda a catar [piolho] como leva na clínica de piolho, leva para a escola, leva para viajar, leva para pista de skate, cuida das crianças até quando está nos dias da mãe. Isso ninguém fala né! Só quem está perto sabe o paizão que ele é", declarou.