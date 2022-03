Eslovênia vai às lágrimas após eliminação de Lucas - reprodução da TV Globo

Publicado 30/03/2022 08:04

Rio - Após a eliminação de Lucas do 'BBB 22', Eslovênia desabafou com Linn da Quebrada, Eliezer e Natália no Quarto Lollipop, na madrugada desta quarta-feira. A modelo foi às lágrimas e lamentou o fato de seus amigos e, agora, affair terem deixado o reality global.

"Está acumulado aqui. Não aguento mais perder gente. Eu perco todo mundo que eu gosto aqui. Será que fiz alguma coisa que atrapalhou ele?", quis saber ela sobre Lucas. Linn tranquilizou a sister. "Não é sobre isso. É sobre a trajetória de cada um aqui". Eslô, então, comentou: "É muito ruim sentir isso. É o mesmo sentimento toda terça-feira. É muito ruim, de verdade". "Chora, pode chorar", disse Natália.

Há dez semanas escapando do paredão, a modelo ainda revelou que tem medo de ser indicada para a berlinda. “Eu sou a única que não foi no Paredão ainda e isso pesa muito em mim, porque é o que eu sinto. Se eu for com qualquer um daqui, eu saio. Mesmo que isso aconteça, não é bom sentir isso”, destacou. "É meio que a gente se sente fraco, né?", refletiu Eliezer. "Acho que eu estou no ápice da minha fragilidade", desabafou a modelo, que admitiu. "Meu maior medo agora é Eli no Paredão e eu perder Eli".