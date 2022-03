Rodrigo, do 'BBB 22', descarta romance com Laís e pede aos fãs: 'Não me mete nessa' - Reprodução/Instagram

Publicado 29/03/2022 19:13

Rio - Enquanto o "BBB 22" se aproxima do Top 10, os participantes eliminados do reality continuam dando o que falar nas redes sociais. Nesta terça-feira, Rodrigo Mussi foi aos Stories do Instagram para dar um recado aos fãs que torcem por um romance entre o gerente comercial e Laís Caldas. O ex-brother mostrou um quadro enviado por um seguidor, que mostra os dois agarrados durante uma das primeiras festas do reality show. "A galera é muito doida", disparou ele.

"Ó, entende uma coisa: a Laís é minha amiga, o Gustavo vai ser meu amigo, não me mete nessa, pelo amor de Deus! É bonitinho [mostrando a foto] mas é como amizade. E outra coisa: os dois são lindos juntos, de verdade. Falei uma vez com a Laís [fora da casa] no lado profissional, foi domingo, rapidinho, cara... Ela tá esperando o Gustavo, tá apaixonada", contou Rodrigo.

Sabendo da intenção da médica de continuar o romance com Gustavo após o "BBB 22", o gerente reforçou o pedido para que os fãs não incentivem um affair seu com Laís e brincou: "Tô fora, sou amigo dos dois, vou ser padrinho dos dois de casamento aí", afirmou o ex-BBB, que foi visto aos beijos com Viih Tube, no último sábado, no Lollapalooza Brasil.