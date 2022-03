Lucas revela ’baque’ de ter sido o mais votado da casa - Reprodução Internet

Lucas revela ’baque’ de ter sido o mais votado da casaReprodução Internet

Publicado 29/03/2022 15:35

Rio - O paredão da noite dessa terça-feira (29) já está gerando ansiedade entre os participantes. Estão disputando a preferência do público Lucas, Pedro Scooby e Paulo André. Na manhã de hoje, durante o Raio-x, o estudante de medicina fez um desabafo por ter recebido a maioria dos votos da casa.

fotogaleria

"Sábado foi um dos piores dias de todo o programa. Teve essa questão do monstro, me tiraram do vip, senti que ia tomar seis votos e só quando você toma os votos, realmente, você sente o baque", começou ele.

"Ontem eu fiquei muito mal. Mas pelos três votos que não esperava, que foram os do Gustavo, Arthur, e do DG. Tive uma conversa bacana com eles, consegui resolver. Então, tô com o coração tranquilo. E vamos pra cima, votem pra eu ficar", completou Lucas.