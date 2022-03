Jessilane, Natália e Linn da Quebrada - Reprodução

Publicado 29/03/2022 13:12

Tem que ter paciência! No 'BBB 22', as comadres Natália, Lina e Jessilane se desentenderam mais uma vez por coisa pequena: um misto quente. Após a mineira afirmar que não dormiria no quarto do líder, Jessi explicou o possível motivo da decisão para Lina.

Na madrugada desta terça-feira (29), Lina e Jessilane se arrumavam para dormir quando a professora contou um episódio que havia acontecido mais cedo. "Acho que ela ficou chateada também por causa do misto. Ela falou 'Ah, acho que vou querer um misto também' e eu falei que tinha feito os dois para mim, porque eu estava com preguiça de fazer", relatou.

Já preocupada com o que poderia acontecer, Lina perguntou: "Ai, meu Deus, aí você falou que eu peguei o misto?". Jessi então tranquilizou a amiga: "Quando você pegou o misto, acho que ela ficou achando que eu fiz para você e não quis fazer para ela. Por isso que falei assim 'Vou esperar a Lina fazer meu outro misto porque ela comeu o meu' para ver se ela entendia que eu realmente tinha feito os dois para mim."

Aliviada, Lina disse: "Ainda bem que vc falou! Eu não deveria ter pegado!!! Depois ela fala que eu fico provocando".