Arthur Aguiar detém o grande favoritismo no ’BBB 22’ por enquanto Reprodução

Publicado 29/03/2022 07:00

O primeiro paredão enfrentado por Arthur Aguiar foi na terceira semana do ‘BBB 22’. Após ser indicado à berlinda pela líder do momento, Jade Picon, o cantor tinha certeza de que seria eliminado. Isso porque, quando entrou na casa, carregava consigo uma alta rejeição: havia traído a esposa Maíra Cardi 16 vezes, além de ter sido acusado de violência psicológica pela própria. Esse, inclusive, foi o motivo que o levou a aceitar o convite de confinamento, já que Aguiar tinha a intenção de mostrar que mudou.

A surpresa de Arthur foi grande quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Nayara Azevedo e afirmou que ele não passou “nem perto” de ser o mais votado. Aliás, nos quatro paredões que enfrentou, o brother registrou baixas porcentagens de votação: 3,27%, 4,95%, 5,90% e 1,77%, na sequência.

Mas, qual o motivo de Arthur Aguiar ter conquistado a torcida do público e se tornado o grande favorito da edição? O psicólogo analítico Kleber Marinho acredita que a explicação para isso está em uma composição de fatores. “Em primeiro lugar, ele parece se destacar dos demais em termos de eloquência, racionalidade e controle emocional discursivo. Ele é habilidoso na retórica, persuasivo e faz uso frequente de eventos, fatos e acontecimentos para subsidiar sua fala, mesmo que não sejam tão reais quanto os apresente. Há muita insistência, repetição e elementos de persuasão na retórica dele. Tudo isso acontece quase sempre em um tom de equilíbrio da voz, com uma mesma tonalidade. Pessoas mais racionais são estratégicas, frias e calculistas em seus passos”, explica.

Outro fator está no conflito com a arquirrival, já eliminada, Jade Picon. “Arthur contou a com ajuda de Jade, com quem duelou no velho e bom enredo do bem versus mal. Enquanto ela assumia um lugar de soberba e arrogância, típica da posição de uma juventude privilegiada, naturalmente carregando um ego-inflado; ele enquadrava-se na posição de bom moço, mais humilde e, ainda, acusado de ter medo da suposta potência daquela figura juvenil feminina de Jade. Tal cenário, inclusive, parece ter ajudado no perdão pelas infidelidades conjugais de Arthur, pois houve certa construção do homem arrependido que mudou, que finalmente virou bom moço”, afirma Kleber Marinho.

Com a imagem formada na cabeça do público, ficou difícil para qualquer participante “bater” Arthur. Laís Caldas ainda tentou, mas, como explica o psicólogo, a atuação da médica já estava bastante desgastada após aliados de jogo serem eliminados sequencialmente. Ela acabou sendo mais cautelosa em relação ao cantor e isso ficou claro nos enfrentamentos durante os jogos da discórdia.

O resultado foi que, dentro de um programa onde o público é atraído pelo enredo da luta pela sobrevivência, de quem fica e que quem sai, de quem importa e de quem não, do vale tudo para se salvar, Arthur conquistou a empatia de uma torcida forte e organizada. Aliás, esse apoio também tem uma explicação: “Ele representa uma identificação direta com muitos lares brasileiros. Afinal, em um país machista como o nosso, quantos casais não passam por relações conjugais conflituosas, tóxicas, abusivas e repletas de episódios de infidelidade, que buscam o sonho do final feliz alcançado pelo perdão e pela transformação do sapo em príncipe?”, questiona Kleber.

O ‘BBB 22’ está chegando em sua metade e muita coisa ainda pode acontecer, mas o fato é que Arthur Aguiar está disparado na frente quando o quesito é favoritismo. No paredão desta semana, o brother foi imunizado pelo anjo, Paulo André. Com isso, ele chega ao tão sonhado Top 10. Lucas Bissoli, Paulo André e Pedro Scooby estão na berlinda que vai ao ar na noite de hoje e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.