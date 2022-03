Ex-BBB Larissa Tomásia pede respeito aos internautas - Reprodução

Publicado 29/03/2022 12:34

A Ex-BBB Larissa Tomásia fez um longo desabafo no Instagram Stories nessa segunda-feira (29). Ela afirmou estar recebendo comentários xenofóbicos e pediu que mensagens de xingamento e ameaças parem de ser enviadas à família.

"Eu não me importo de vocês virem aqui me dizer que eu sou feia, que eu sou chata, que eu falo lento, enfim. Agora quando vocês começam a deixar de entender que para mim o BBB acabou e aqui fora é outra coisa, eu estou vivendo a minha vida, é outra realidade, começa a ficar muito chato. Eu recebo muitas mensagens falando do meu sotaque, do meu jeito de falar, e para mim não tem outro tipo de explicação a não ser xenofobia", afirmou.

A recém-eliminada do Big Brother Brasil continuou: "Eu sou louca pelo meu nordeste. Gente, aprendam a respeitar as pessoas, aprendam o verdadeiro significado da palavra empatia. E não só comigo, quando ainda é comigo está tudo bem. Mas vão no Instagram da minha família, ameaçar a minha mãe, ameaçar a minha irmã, xingar, aí o buraco é mais embaixo. Não façam isso. Vocês têm família e se vocês se colocassem no meu lugar não iriam gostar do que está acontecendo. Só peço respeito".

Larissa afirmou que vai tomar as medidas necessárias para proteger a família.