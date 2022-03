Douglas Silva e Arthur Aguiar conversam no BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 29/03/2022 12:05 | Atualizado 29/03/2022 12:06

Rio - Após o Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar e Douglas Silva decidiram resolver alguns desentendimentos entre eles durante um bate-papo no quarto Grunge, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta terça-feira. Na conversa, os dois relembraram a prova de resistência da última semana, em que Pedro Scooby, Paulo André e o intérprete do Acerola, na série 'Cidade dos Homens', cederam a liderança para Linn da Quebrada.

“O meu também tava na reta, até o dos moleques, tanto que o P.A foi pro Paredão. Ele pegou o Anjo, se fosse autoimune, ele não estaria e eu estaria, porque o meu tava na reta”, avaliou Douglas, que criticou a atitude do marido de Maíra Cardi após a dinâmica. "Não ligo de você ter ficado chateado, porque realmente é isso... Você está nesse lugar, de ‘putz, sou um dos alvos’. Mas, você poderia naquele momento vir conversar comigo. Não sei se você conversou com os moleques. Naquele mesmo dia, você passou irritado. Passou por mim e perguntei ‘quer trocar ideia?'".

Douglas reforçou que que Arthur não queria papo e alertou para um fato que o incomodou: "Só que, no mesmo dia ou no dia seguinte, já estava falando super bem com o PA, com o Scooby, com o Pa... e eu fiquei ‘não entendi'. A gente está no mesmo lugar, os três estão no mesmo lugar....". O ex-Rebelde tentou se justificar. “Quando eu vi vocês entrando e carregando ela (Lina), eu pensei: ‘Tô no Paredão’. A gente passou duas semanas falando: ‘Somos só nós quatro contra o resto. Vamos amassar, ir pra cima na Prova do Anjo’. Quando vocês três fazem um movimento sem mim, eu que fico exposto. Esse movimento me expõe”, analisou.

DG, então, refletiu: “Depois a gente ficou falando: ‘Mano, é isso’. A consequência era só nossa. ‘Não pensamos no Arthur, fizemos o ato, vamos ver no que vai dar'”. Ele ainda garantiu que teria dado o Anjo para Arthur se tivesse vencido a prova, o que não aconteceu. No entanto, Arthur foi imunizado por Paulo André. Douglas ressaltou que o ator tinha o direito de ter ficado chateado com a postura do do trio na Prova do Líder, mas destacou que não está sozinho no jogo. “Você tá no seu direito de se sentir chateado, de se sentir sozinho, mas você sabe que não tá sozinho”.

Em seguida, Arthur desabafou e reconheceu que tem um jeito um pouco fechado. "Isso me atrapalha até no meu relacionamento com a minha esposa. Minha esposa fala disso desde que a gente se conhece, há cinco anos. . Eu melhorei muito, mas eu ainda tenho essa dificuldade, que é quando alguma coisa me magoa, me machuca e me deixa triste, eu me fecho. Eu vou pra um limbo, pra uma uma bolha e eu fico lá com cara fechada, fico mal e lá fora, ela não tem essa obrigação. mas ela faz esse movimento de ir até lá pra me resgatar”. Por fim, o marido de Maíra Cardi se desculpou com Douglas Silva. “Desculpa aí”. “É isso, relaxa. Você sabe que não tá sozinho", destacou o eterno Acerola.