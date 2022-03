Natália reclama das comadres em conversa com Lucas na madrugada desta segunda-feira - Reprodução

Natália reclama das comadres em conversa com Lucas na madrugada desta segunda-feiraReprodução

Publicado 29/03/2022 08:04 | Atualizado 29/03/2022 08:35

Rio - Natália fez um desabafo com Lucas sobre seu relacionamento com as comadres, Linn da Quebrada e Jessilane, na madrugada desta terça-feira. Depois de ter sido colocada em terceiro lugar no pódio das amigas, Natália, que sequer colocou Linn em seu Top 3, afirmou estar sentindo que atrapalha a relação das duas.

fotogaleria

"Sinto que a Lina fala coisas com a Jessi, e ela leva numa boa. Aí, quando eu falo alguma coisa, aquilo já vira uma ofensa. Eu lembro até hoje de um dia em que estava o Tiago sentado na cama dele, a Jessi mexendo em não sei o que, e ela já me deu uma patada que eu fiquei: 'opa!'. Aí, o Tiago até falou: 'menina, sai do seu modo de defesa, calma'", disse Natália.

"Tudo o que eu falo já vem com uma patada. Hoje eu vi muito bem. Entendo que eu que estou no meio da relação delas", continuou a sister, fazendo referência ao pódio. "Sinto que aqui dentro estou ficando muito estressada e a forma de colocar isso para fora... Não estou conseguindo me expressar bem. Não estou conseguindo ser 50% da mulher que eu sou", lamentou.

Ciúme de Eliezer

Natália ainda desabafou sobre as brincadeiras entre Linn, Jessilane e Eliezer. "Tenta dar uma respirada da relação de vocês, fica mais lá comigo, com o Eli, com a Eslô", sugeriu Lucas. "Vou te dar um exemplo: Depois que você beijou a Eslô, que dia eu brinquei contigo?", perguntou Natália. "Não brincou mais, não", disse Lucas.

"Eu não sou amiga da Eslô, não. Não sou coleguinha dela. Mas para mim é questão de respeito. Eu acho meio palhaçada. Já falei várias vezes que eu estou curtindo o menino, que não gosto desse tipo de brincadeira e não acho legal. Já falei várias vezes. Mas parece que faz até pra provocar, sabe?", disse a manicure.

"Eu já tinha deixado claro que eu não gostava. E a Lina fica sempre nas mesmas brincadeiras. Não falo mais nada. O mínimo é respeito", reclamou.