Maíra Cardi ’invade o BBB’ para roubar pãoReprodução

Publicado 29/03/2022 15:09 | Atualizado 29/03/2022 15:33

Maíra Cardi caprichou no cenário para fazer uma brincadeira com a fama de amante de pão do marido Arthur Aguiar. Nesta terça-feira (29), a influenciadora, que se diz "empresária do emagrecimento" e defende uma alimentação regrada, compartilhou um vídeo no qual invade uma cozinha semelhante a do "BBB 22" e rouba todos os pães.

"Sim, eu invadi o BBB e acabei com a festa da comilança do Arthur Aguiar. Retirei tudo que consegui e coloquei apenas coisas saudáveis! Desculpa, Boninho aproveitei sua viagem a Paris e dei meu jeito aqui, afinal eu já conheço o caminho", escreveu Cardi, que foi confinada no "BBB 9".

No vídeo, Maíra aparece apressada para "roubar" tudo que não lhe parece saudável da cozinha. Com a ajuda de uma amiga, ela leva embora os pães, macarrão e até um pote de manteiga da geladeira. Em troca, deixa uma melancia. Assista: