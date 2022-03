Pedro Scooby fala sobre a esposa, Cintia Dicker - reprodução da TV Globo

Publicado 29/03/2022 16:59

Rio - Pedro Scooby não esconde seu amor pela esposa, Cintia Dicker. No 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, o surfista sempre cita a amada em alguma conversa. Durante uma bate-papo com Gustavo, Linn da Quebrada, Jessilane e Natália, na tarde desta terça-feira, o atleta disse que lembra das roupas que a modelo usava quando ele a viu.

"Vi ela duas vezes na minha vida assim (antes deles se conhecerem). Eu lembro de todas as roupas que ela estava usando em todas as vezes que eu a vi na minha vida. As vezes que eu vi ela antes, eu lembro o vestido que ela estava, a calça que ela estava, a camisa que ela estava", comentou Scooby.

Ele ainda relembrou a primeira interação do casal. “Estava solteiro, estava vendo um filme um dia em casa, aí eu postei no story um vídeo. E ela não sabia que eu a achava uma das mulheres mais bonitas do mundo. Aí, daqui a pouco, chega um direct para mim, ela virou e falou assim para mim: ‘esse filme é bom?’. Na hora eu: ‘Não é possível que ela está me mandando mensagem’. Aí eu comecei a conversar com ela de boa, amarradão".



Em seguida, o surfista citou um dos episódios em que viu Cintia. "Ela estava descendo a escada de um prédio no Leblon. Eu estava voltando da praia. Parecia que eu estava vendo uma miragem do outro lado da rua".