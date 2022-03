Douglas Silva faz análise de jogo dos homens - Reprodução Internet

Publicado 29/03/2022 17:26 | Atualizado 29/03/2022 17:27

Douglas Silva avaliou o jogo dos homens do 'BBB 22' e concluiu que apenas ele, Paulo André e Pedro Scooby foram os únicos que "não pularam o muro". Na ocasião, ele refletiu sobre as atitudes de Lucas Bissoli, que está mais próximo dos participantes do quarto Lollipop e das comadres: Jessilane, Linn da Quebrada e Natália.

Paulo André falou sobre a situação em que Lucas indicou Scooby. "Depois daquela situação que ele indicou o Pedro e teve aquelas falas infelizes, eu falei com ele: 'Você pulou o muro para lá de novo? Se tiver um dia que juntar geral e votar em mim, manda'. Ainda bem que tive essa conversa com ele", afirmou.

Douglas então fez a análise sobre o jogo. "É que, provavelmente, ele não esperava ter seis pessoas votando nele. [...] Se for parar pra pensar, nós fomos os únicos que não pulamos o muro. As amizades do início até o fim", disse.

O ator seguiu comentando sobre o jogo de Lucas. "Engraçado que só comigo que ele não se indispôs em nada com esse assunto de game. O resto, de quem votou, ele já tinha se indisposto. Não foram seis pessoas do nada. Você, Scooby, Arthur, Gustavo, o Eli, entendeu? O único que não teve problema com ele fui eu", afirmou.

"Até a Jade pulou o muro, o Tiago...Na verdade, a Jade estava em cima do muro", respondeu Paulo André. Scooby comenta: "O Eli também não pulou muro". "Mas teve uma época que ele deu uma 'sambadinha' para cá", disse Paulo André, brincando.