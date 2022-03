Natália diz estar se sentindo um monstro - Reprodução

Publicado 29/03/2022 18:51

As últimas festas do 'BBB 22' foram marcadas por discussões quentes envolvendo Natália. A mineira já teve briga com Linn da Quebrada, Jessilane e, mais recentemente, com Eliezer. Nesta terça-feira (29), em conversa com Eslovênia e Lucas, a sister desabafou como está se sentindo depois dos episódios.

"Eu quero sempre ser um canal de coisas boas, entende? E quando eu vejo que, infelizmente, não está indo ali na rota que eu pretendia seguir, eu começo a me sentir um monstro, mesmo. E aí é aquilo, não posso me torturar. Querendo ou não, eu não erro sozinha, entendeu? Porque, tipo, pelas falas, fica parecendo que eu que sou a problemática, que eu que caço a briga", desabafou Natália.

Após escutar o que Natália tinha para dizer, Eslovênia opinou: "Às vezes você pode estar muito certa, mas a forma como você reage pode prejudicar a você. Não estou falando nem delas, mas ao seu coração, entendeu?".