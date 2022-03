Jessilane conversou com Linn sobre os rumos do jogo - Reprodução/Gshow

Publicado 30/03/2022 16:40 | Atualizado 30/03/2022 16:49

Rio - Após gravar o vídeo para o raio-x desta quarta-feira (30) Jessilane abriu o coração para Linn da Quebrada sobre o assunto que abordou dentro do confessionário. A professora confessou que acabou indo para um grupo, mas não está contente com o rumo que tomou dentro do jogo.

fotogaleria "Falei que depois que o Lucas saiu, comecei a pensar que mais uma vez estou me sentindo obrigada a fazer parte de um grupo em que não me pertenço", contou.

"Parece que é mais uma vez, uma aliança que vou ter que construir, não por relações que defino como importantes aqui, mas vou esperar definir as próximas provas para começar a pensar direito, porque é uma coisa que pesa muito. Desde o início do jogo para mim é a coerência, e acho que é isso que tem me trazido até aqui", acrescentou.