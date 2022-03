Lucas é o décimo eliminado do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Publicado 30/03/2022 07:34

Rio - Lucas recebeu 77,54% dos votos e foi o décimo eliminado do "BBB 22" na noite desta terça-feira em um paredão contra Pedro Scooby, que teve 18,05% dos votos, e Paulo André, que contou com apenas 4,41%. O paredão teve um total de 51.679.838 votos ao todo.

No fim de seu discurso, Tadeu Schmidt deu uma piscadinha para anunciar a eliminação de Lucas. É que ele ficou conhecido como Barão da Piscadinha em uma rede social. Após o anúncio de sua saída, Lucas abraçou Eslovênia e deu um selinho na sister. Jessilane e Natália choraram muito. Enquanto se despedia dos participantes, o estudante de medicina comentou: "Obrigado pela experiência, gente!".

Antes de sair pela porta, Lucas deixou uma mensagem para os brothers, que formam o top 10 da edição. "É isso, pensamento positivo, gente. No paredão tá nas mãos de Deus, do público. Mas fujam do paredão... Mas depois que entra, curte o momento. Entrei aqui querendo viver isso intensamente e vivi. Não me arrependo de nada. Obrigado por cada um de vocês ter dividido alguma experiência comigo. Espero que aqui seja só uma sementinha pra gente poder colher os frutos lá fora. Eu gosto de cada um de vocês mesmo. Se a gente teve alguma intriga é porque a gente fica sujeito a vários fatores externos, internos. É isso".