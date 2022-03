Eslovênia detona amizade das comadres no ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 29/03/2022 19:28

Rio - O clima da reta final do "BBB 22", programa da TV Globo, tem rendido muitas reflexões. Após o jogo da discórdia da última segunda-feira (28), Eslovênia detonou a amizade entre Linn, Jessi e Natália.

"Pra mim, é uma relação, que tipo, aquele dia que eu fiquei no VIP com vocês, eu percebi que vocês brincavam de uma forma que ficava alfinetando uma a outra. As três. E pra mim, não é saudável. As três saturam, brincam com isso do seu jeito. Eu não conseguiria ter uma relação assim. Seria muito cansativo", disse Eslovênia.