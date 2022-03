Arthur pede que lancem sua música e tragam cinegrafista para registrar sua saída do BBB - Reprodução / Globoplay

Arthur pede que lancem sua música e tragam cinegrafista para registrar sua saída do BBBReprodução / Globoplay

Publicado 30/03/2022 11:13 | Atualizado 30/03/2022 12:07

Rio - Arthur Aguiar usou o raio-x da manhã desta quarta-feira (30) para fazer alguns pedidos à sua equipe de marketing.

fotogaleria

"Bom, eu tinha dito que hoje eu ia falar sobre a situação lá da atitude dos meninos e de uma dificuldade minha, mas eu acho que já tá bem claro isso em conversas que eu tive com os meninos e com o D.G, então não vou me estender muito nisso. Vou mandar um recado pra minha equipe", iniciou o ator.

"Seguinte, gente, não sei como tá minha história aí fora. Se eu tô bem, se eu tô mal. Se o público ainda quer continuar me vendo ou se, no próximo paredão, eu vou sair. Não sei. Vocês sabem."

"Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando chegar a hora de eu sair, eu queria muito que a minha esposa estivesse aqui. Queria que a Pati viesse com ela, trazendo roupas novas pra eu poder cumprir meus compromissos aqui. E queria muito que um videomaker [cinegrafista] viesse junto pra poder captar tudo", pediu.

Ao fim do discurso, Arthur fala sobre o lançamento de sua música com Matheus Fernandes, que já foi feito na última sexta-feira.

"E outra coisa é: Pedro, não sei como tá a história da música, mas queria muito tentar lançar ela comigo aqui dentro. Então tenta lançar ela dia 8. 'Fora da casinha'", concluiu.