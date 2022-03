Linn conversa com Jessi sobre suas estratégias de jogo - Reprodução / Globoplay

Publicado 30/03/2022 08:50

Rio - Durante a madrugada, Linn da Quebrada e Jessilane se reuniram no quarto do líder para discutir suas novas estratégias dentro do reality.

Ao expor suas prioridades no jogo, Jessi afirmou que poderá votar em Douglas Silva, mesmo que Gustavo não fique satisfeito com a escolha.

"Você é uma prioridade para o Gustavo, e a pessoa que ele colocou foi o DG [no pódio do Jogo da Discórdia]. Você e o DG são a prioridade dele agora. Então, quanto a isso, tu fica tranquila", respondeu Lina.

Jessilane explicou que pode deixar de ser prioridade do brother: "É, mas por exemplo, se eu voto no DG agora, pode ser que isso mude"

"Você tem que pensar se você vai precisar votar no DG nesse momento", aconselhou Linn.

Ao refletir sobre a questão, Jessi afirmou acreditar que essa seja a melhor jogada.

"Eu acredito que sim, Lina. Porque eu acho que é a pessoa mais provável que a gente acredita, nesse momento, que, se for ao Paredão com você ou com Eslô, possa sair".

Linn, por sua vez, concordou com as ponderações da professora e revelou que: "Eu gostaria de ir para o Paredão com o DG se for uma possibilidade, mesmo. Se eu pudesse puxar alguém, se eu tivesse escolha, é DG e o PA que fazem mais sentido."