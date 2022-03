Lucas -

Publicado 31/03/2022 05:00

Rio - Lucas Bissoli se jogou de cabeça na experiência do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O estudante de medicina foi líder por duas vezes, cumpriu o Castigo do Monstro, protagonizou momentos divertidos, fez amizades, viveu um affair com Eslovênia, tretou com alguns participantes e rendeu vários memes na internet. O Barão da Piscadinha, no entanto, acabou sendo eliminado com recebeu 77,54% em um paredão contra Pedro Scooby e Paulo André, nesta terça-feira.

Fora do reality, ele analisa sua participação no programa. "A única coisa que eu não queria era que meus valores mudassem, no 'BBB', porque eu tenho muito orgulho de quem eu sou, da criação que eu tive. Pelo que minha mãe falou – e tudo bem que é mãe, não é, gente? – eu tive erros, como qualquer ser humano, mas eu consegui mostrar quem eu sou. Eu sou brincalhão, educado, gentil. Detesto julgar, e a gente chega ao confinamento e precisa julgar as pessoas... Mas eu tenho muito orgulho do meu percurso e acho que saí na décima semana porque tinha que ser assim. Eu teria ficado muito feliz se tivesse continuado no game, chegado ao top 10. Já estou com saudade da casa, da Eslô. Mas foi o meu momento e eu quero aproveitar bastante isso aqui também".

Lucas ainda ressalta que não se arrepende de nada. "Eu não me arrependo de nada que fiz no jogo. Eu fui somente ao décimo paredão, e mesmo assim porque eu me arrisquei ao extremo quando indiquei o Pedro Scooby como líder. Ali eu sabia que iria bater de frente com o grupo mais forte da casa, mas eu sentia no meu coração que tinha que votar nele porque seria capaz de ele chegar ao top 5 sem ir ao paredão, era pouco provável que alguém o indicasse. Não acho que o Gustavo votaria nele, por exemplo, mesmo tendo o discurso de votar em quem não foi ao paredão, porque ele precisaria ser contrário aos meninos. Então eu fiz uma jogada arriscada. Por estratégia meu voto poderia ser o Eliezer, mas meu coração me dizia para votar no Pedro, mesmo gostando deles da mesma forma".

Após ser indicado ao paredão pela casa, no último domingo, o estudante de medicina chegou a dizer que estava triste e no seu limite. Ele explica o motivo. "Com o tempo, as coisas vão se acumulando. Eu ficava mais junto com a Eslô, Lina, Nat e Jessi, com os meninos não conseguia me conectar tanto. Às vezes, quando eles estavam separados, eu conseguia chegar para trocar ideia. Mas quando estavam todos juntos, não. De fato eu sou mais quieto. Quando estamos eu e uma pessoa, consigo conversar. Quando tem um grupo, tenho mais dificuldade. Outra coisa é que aqui fora eu sou bem ativo, tenho uma alimentação regrada, acordo às cinco horas da manhã para nadar, à noite malho, tenho uma rotina de sono. No BBB era o contrário, eu não sabia ser era dia ou noite, tinha a Xepa e, enquanto aqui fora eu como 20 ovos por dia, lá só comia um. Tem também a tensão de ter que julgar as pessoas no jogo da discórdia e na formação do paredão... Foi difícil, de domingo para segunda, por exemplo, digerir os seis votos da casa. Principalmente porque alguns deles vieram de pessoas que eu não esperava, como os votos do Arthur, Douglas e Gustavo. Juntou isso tudo. Mas eu nunca iria apertar o botão, pedir para sair. No máximo ficaria mais na minha e junto com a Eslô. As pessoas lá dentro falam que é importante ir ao paredão, mas é importante se você já foi! Se você não foi, você não quer ir (risos). Eu saí de cabeça erguida, orgulhoso, porque em nenhum momento fui contra os meus princípios. Estou satisfeito".



Romance com Eslovênia

Após uma semana e meia de jogo, Lucas e Eslovênia se beijaram e formaram o primeiro casal do 'BBB 22'. O estudante, no entanto, afirma que não imaginava que formaria casal dentro do reality. "Não imaginava, e até achava uma estratégia não muito boa porque quando você forma um casal pode acabar se escondendo, ficando só no relacionamento, e o jogo acontecendo em paralelo. Eu resisti um pouco, só que aconteceu o inevitável, a gente acabou ficando (risos). Temos uma conexão super bacana. Mas o mais engraçado é que era como “Sr. & Sra. Smith”, a gente estava em lados opostos o game todo. Por isso eu acho que o relacionamento não interferiu no meu jogo. Agora que a gente ia começar a jogar junto, o Brasil mandou eu vir piscar aqui fora", brinca.

Ao ser questionado se o romance com a modelo vai seguir fora da casa, ele afirma: "Com certeza! Falta um mês de 'BBB', mas até se faltasse mais eu teria essa posição. Estou com muita saudade da minha rotina. Eu não sou tanto de festa, mas percebi que ela gosta muito. Então eu vou esperar por ela e vamos conversar para tentar adequar a rotina de um a do outro, e acho que é super valido tentar. Com certeza vou esperar por ela".



Barão da piscadinha, roubadinha, piradinha...



Lucas ganhou o título “Barão da piscadinha” após um vídeo seu viralizar nas redes sociais. Os internautas não perdoaram algumas atitudes do brother dentro da casa e fizeram algumas variações do apelido de acordo com as situações. Teve o “Barão da Roubadinha” e “Barão da Devolvidinha”, em referência aos produtos do 'BBB', e Barão da 'Piradinha', após ele 'delirar' em uma das provas de resistência do reality, por exemplo. O estudante de medicina deixou claro que não se importou com as brincadeiras. "Eu fico muito feliz por ter podido levar um pouco de alegria para a galera que assiste ao BBB. A gente vive em um mundo com tanta tristeza, tanta coisa ruim, e quando a gente consegue rir de uma coisa tão simples, uma piscada, e consegue levar graça para isso, eu acho o máximo. Não me importo nem um pouco com as brincadeiras".



O capixaba, inclusive, revela o que faria com a imensa quantidade de produtos que pegou na despensa do programa, mas acabou tendo que devolver. "A galera falou que eu queria montar uma farmácia! (risos) É que, como eu falei, no jogo a minha trajetória foi bem solitária. Eu até tentei fazer algumas alianças temporárias, até porque eu nunca abriria mão das meninas que estavam ao meu lado desde o início (Lina, Natália, Jessilane). Como eu me sentia sempre na zona de risco, eu pensava: “Vou sair essa semana, vou pegar um protetorzinho de recordação”. Na semana seguinte, eu pensava “Não, agora eu saio”, e pegava mais um. Quando a Jade ganhou a terceira e a quarta liderança, lascou. E eu só ia jogando produto na mala, sem abrir para conferir. Quando eu abri, vi que tinha realmente muita coisa. Nem eu tinha me dado conta. Mas eu devolvi tudo, não fiquei com nada! Não tive nem coragem de pegar unzinho agora no final e colocar na bolsa", diverte-se.

Palpite sobre o campeão do reality

Décimo eliminado do BBB 22', Lucas ficou dividido ao apontar o possível campeão do programa. "Pelo que eu tenho percebido, acho que a Lina, o Scooby e o Arthur chegam à final. Eu gostaria que a Eslô ganhasse. Meu coração fala que é a Eslô e a razão aponta para a Lina. Acho que ela é uma mulher incrível, muito inteligente, que tem tudo para ganhar esse BBB", avalia.

Planos futuros

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, o capixaba diz que pretende agarrar as novas oportunidades de trabalho e voltar a sua rotina. "Eu já perdi esse semestre na Medicina, mas vou voltar a treinar, me alimentar e ter minha rotina certinha até o começo do próximo. Também vou me esforçar ao máximo nas oportunidades de trabalho para poder dar para a minha mãe o que ela quiser, o que ela merece. Ela já fez muito por mim até aqui, foi inclusive uma das pessoas que voluntariamente cuidou das minhas redes sociais, está virada, bem cansadinha. Quero poder retribuir da melhor forma possível".