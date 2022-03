Jessilane e Linn falam sobre Pedro Scooby - reprodução da TV Globo

Publicado 31/03/2022 10:20

Rio -Linn da Quebrada e Jessilane falaram sobre os rumos do jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, após a festa do líder, na madrugada desta quarta-feira. As duas citaram o comportamento de Pedro Scooby e apontaram o surfista como o possível campeão do programa.

"Eu gosto muito do Pedro. Ele estava muito legal", começou Linn. Jessilane concordou com a amiga. "É. Hoje ele estava superdivertido". Logo depois, a cantora destacou que o surfista deve chegar a final do reality global. "O Pedro vai ganhar esse programa, mulher...", opinou. A professora de biologia, então, destacou: "Não sei, não. Mas acho que é muito provável. Do jeito que as coisas andam... Não tem para onde fugir, não adianta". "Eu gosto muito do Pedro. Ele estava muito legal", começou Linn. Jessilane concordou com a amiga. "É. Hoje ele estava superdivertido". Logo depois, a cantora destacou que o surfista deve chegar a final do reality global. "O Pedro vai ganhar esse programa, mulher...", opinou. A professora de biologia, então, destacou: "Não sei, não. Mas acho que é muito provável. Do jeito que as coisas andam... Não tem para onde fugir, não adianta".

Por fim, Linn brincou com a amiga. "Você sabe que vai ser a gente e o Pedro na Final, né?". Jessilane se animou com o comentário. "Se pelo menos a gente conseguir chegar na Final, já está bom demais. Mas acho que ele é um candidato forte mesmo, viu? Tudo indica que sim".