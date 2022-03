Gustavo e Douglas Silva trocam provocações - reprodução da TV Globo

Publicado 31/03/2022 10:50

Rio - Gustavo, Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André falaram sobre a convivência na casa do 'Big Brother Brasil 22' e o espírito de coletividade entre os participantes, na madrugada desta quinta-feira. Após brincar com o tempo que Eliezer demora no banho, o Bacharel em Direito soltou o verbo sobre o ator.

"Parece que estou pedindo algo surreal. É fechar a tampa do cooler quando pega o gelo", comentou Gustavo. "Mano, cheguei lá e estava tudo aberto", explicou Douglas Silva. "Se a geladeira estiver aberta, tu vai deixar aberta?", perguntou o bacharel em Direito. "Não quero saber", brincou o ator. "Parece que estou pedindo algo surreal. É fechar a tampa do cooler quando pega o gelo", comentou Gustavo. "Mano, cheguei lá e estava tudo aberto", explicou Douglas Silva. "Se a geladeira estiver aberta, tu vai deixar aberta?", perguntou o bacharel em Direito. "Não quero saber", brincou o ator.

Em seguida, Gustavo provocou: "Tu não tem espírito de coletividade". Douglas Silva, então, lembrou de uma falha do brother. "Você deixa a concha do feijão fora. Vou te acusar agora", rebateu, aos risos. "Eu? Vem falar besteira, não", disse Gustavo. "Está sem espírito de coletividade", acrescentou Pedro Scooby.

"Estou brincando, não. Está vendo risadinha aqui?", quis saber o investidor, ao ver o ator rindo. "Não quero saber", frisou DG. "Isso é bom para o meu jogo. Eu posso votar em quem eu quiser", brincou Gustavo.