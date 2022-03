Pedro Scooby fala sobre Luana Piovani - Reprodução

Publicado 31/03/2022 12:59

Sobrevivente do último paredão, Pedro Scooby tem agradecido bastante a todos que o apoiaram. Na manhã desta quinta-feira (31) foi a vez de a ex-mulher, mãe dos três filhos do surfista, receber os agradecimentos.

“No Raio-X de ontem, agradeci a todas as pessoas que votaram para eu ficar, a minha amada mulher, minha esposa, parceira que me apoiou muito. Mas, hoje, eu queria agradecer ao Fábio, meu irmão que foi muito importante para eu vir para cá. Queria agradecer a Luana, mãe dos meus filhos, que foi muito parceira, foi muito especial, quando eu falei com ela que eu ia vir para cá, ela me apoiou muito”, disse Scooby no raio-x do 'BBB 22'.