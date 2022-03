Eliezer fala sobre noites de sexo com Natália no raio-x - Reprodução

Publicado 31/03/2022 11:54

Rio - Eliezer se mostrou preocupado com a repercussão que suas noites de sexo com Natália estão tendo fora da casa do "BBB 22". O brother falou sobre o assunto no raio-x desta quinta-feira e explicou que se joga de cabeça em tudo que se propõe a fazer.

"Aqui a gente bebe como se não houvesse amanhã...", começou o publicitário, rindo. Mas acho que é mais ou menos assim, né? Principalmente nas últimas cinco, seis semanas. Acho que tudo o que eu faço, eu faço como se não houvesse amanhã", disse.

"Hoje é dia da prova do líder e já, já é domingo e indicação e sempre me sinto ameaçado. Não tenho uma semana de paz. Já tive, né? No começo. Mas de um tempo pra cá, acho que sempre me proponho a fazer tudo. Odeio ficar no 'e se?'. Então me jogo mesmo", completou o brother, que falou mais especificamente sobre as cenas picantes com Natália.

"Às vezes eu fico: 'Meu Deus do céu, como isso tá sendo visto lá fora?', como a questão, por exemplo, do... do edredom. E aí eu fico com medo de como isso tá sendo visto aí fora, mas cara, eu me jogo e 'vambora'. Fazer o quê? Já foi, já foi...", finalizou.