Jade Picon e Laís - Globo

Jade Picon e LaísGlobo

Publicado 31/03/2022 14:51

Rio - Mais de uma semana após ser eliminada do "BBB 22", Laís Caldas acabou com a curiosidade dos fãs sobre sua relação com Jade Picon fora do reality show. Em interação com seguidores nos Stories do Instagram, a médica decidiu comentar a amizade com a influenciadora, que chegou a revelar sua decepção com as ex-aliadas Laís e Bárbara logo depois de deixar o programa

fotogaleria

"Essa pergunta acho que foi quase recorde aqui, teve muitas. Então, vou responder", começou a dermatologista, na última quarta-feira (30). "Sim, eu e a Jade estamos nos falando. Muito, tá bom? Somos amigas, e vamos continuar sendo amigas aqui fora", esclareceu Laís, dando fim aos boatos de que as ex-sisters teriam alguma desavença.

A 9ª eliminada do "BBB 22" ainda aproveitou para falar sobre sua rivalidade com Arthur Aguiar e afirmou ter deixado os conflitos para trás: "Eu não tenho nada contra o Arthur. Lá dentro, era o jogo, e nós dois tínhamos lados opostos do jogo, é só isso. Vamos saber separar as coisas", declarou.