Maria do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 31/03/2022 14:59

Rio - Maria contou na madrugada desta quinta-feira (31) que retornou ao OnlyFans, rede social de conteúdo adulto. A atriz e cantora, que foi expulsa do "BBB 22" após agredir Natália com um balde durante o jogo da discórdia, anunciou um ensaio fotográfico produzido para a plataforma.

"Hoje eu fiz ensaio para aquela rede social de conteúdo adulto. As fotos ficaram perfeitas. Eu também amo modelar, caras", disse. Maria ainda publicou um vídeo dos bastidores. "tbt de ontem no ensaio de fotos pro OF", escreveu.