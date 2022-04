Gustavo já tem planos para as próximas semanas do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 31/03/2022 18:51

Desde que saiu da casa de vidro e entrou de fato no "BBB 22", Gustavo movimentou e mudou o rumo do jogo. Agora, com o Top 10 do programa formado e uma parte do plano concluída, o brother já está traçando novas estratégias para as próximas semanas.

Nesta quinta-feira (31), Gustavo compartilhou com os telespectadores uma importante informação sobre seu jogo ao explicar o motivo de querer tanto ganhar a prova do líder. "Sei que se eu ganhar a prova, a chance de eu completar o meu primeiro objetivo aqui na casa é muito grande, afinal só falta uma pessoa para ir ao paredão e aí eu posso focar em outro objetivo que é formar Paredões fortes. Independente das amizades aqui dentro, eu sempre vou colocar o jogo antes”, revelou.

Dentro da casa, Gustavo parece estar se dando melhor. Acostumado a ter um queridômetro relativamente impopular, depois da festa da líder Lina ele recebeu apenas uma carinha, o resto foi de coração.