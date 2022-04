Abalado, Tiago Abravanel vai ao hospital visitar Rodrigo Mussi

Rio - Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli, foram ao Hospital das Clínicas de São Paulo, para ter notícias do ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente quando voltava de um estádio de futebol, no Morumbi, na madrugada de quinta. Tiago e Rodrigo participaram juntos do "BBB 22". O neto de Silvio Santos parecia estar abalado com o acidente do amigo.

A assessoria de Rodrigo Mussi informou sobre o acidente na noite desta quinta. O artista sofreu um traumatismo craniano depois de ser arremessado de um carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo, durante a madrugada.

O caso chegou a ser noticiado pela TV Globo nos programas "Hora 1" e "Bom Dia São Paulo", na manhã de ontem, sem identificar o ex-brother. Segundo a reportagem, um motorista de aplicativo transportava um passageiro, que não utilizava cinto de segurança, no banco traseiro. O motorista alegou ter perdido o controle do veículo, o que causou a colisão com um caminhão carregado com soja no trajeto que fazia da Estação Presidente Altino com destino à Consolação.

Ao "Gshow", uma amiga do ex-BBB informou que ele está na UTI do trauma: "Falei com alguns médicos, mas ele está na UTI do trauma, foi para o Hospital das Clínicas", disse Camila. O artista já passou por uma cirurgia e seu estado é considerado delicado, porém estável.

Horas antes da tragédia, Rodrigo esteve no estádio do Morumbi, assistindo a partida em que o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1. O gerente comercial esteve na companhia do também ex-BBB Gui Napolitano e do apresentador Julinho Casares. "Por favor, orem pelo Rodrigo. Deus abençoe a vida dele. Vai dar tudo certo!", declarou Gui, em postagem nos Stories do Instagram.

