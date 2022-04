Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente na madrugada de quinta-feira e recebeu a visita de Viih Tube - Reprodução / Instagram

Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente na madrugada de quinta-feira e recebeu a visita de Viih TubeReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2022 10:53

Rio - Viih Tube decidiu cancelar seus compromissos para acompanhar de perto o caso do amigo, Rodrigo Mussi, hospitalizado desde quinta-feira, por conta de um acidente de carro. No entanto, a atitude não foi bem vista por alguns internautas, que resolveram destinar comentários maldosos à youtuber nas redes sociais.

fotogaleria

Cansada das críticas que vem recebendo, Viih Tube desabafou em um tweet: "Em um momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que estou me achando a namorada dele? Isso me preocupa. Vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde que ele saiu [do BBB22]; Termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação. Sei que ele confia em mim. Não enche, por**".

Além de estar próxima ao ex-BBB neste momento difícil, Viih Tube também está ajudando a família de Rodrigo a lidar com suas redes sociais.

"Estou no hospital com a família do Rodrigo. Ele não era uma pessoa pública a pouco tempo atrás, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados, por favor peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele! Não acreditem em tudo que vocês leem, até nesses momentos existem pessoas querendo manchete! Eu e o amigo dele estamos controlando as redes do Rodrigo e estamos 24h com os médicos e confiem apenas no que verem lá! Mas nesse momento é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor!", afirmou.

Por ser um caso grave, os médicos ainda não permitiram visitas, mas amigos do paulista, como Tiago Abravanel, foram até o hospital prestar solidariedade e apoio à família de Rodrigo.