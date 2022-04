Eslovênia pretende enfrentar P.A no paredão - Reprodução / Globo

Publicado 01/04/2022 11:20

Rio - Conformada com sua possível ida para o paredão por indicação do líder, Eslovênia contou para Natália e Eliezer que deseja enfrentar Paulo André no 11º paredão da edição.

Durante a conversa do trio a respeito da formação do próximo paredão, Eliezer iniciou dizendo: "A Lina não vai pela casa porque a gente tem o maior número de votos."

"Temos que votar na mesma pessoa", frisou Eslovênia.

"A gente tem o P.A para votar. Só o Scooby que não. Só que o anjo tem que ser nosso", ponderou Eliezer.

"Eu queria ir com ele [P.A]", admitiu Eslô.

Natália refletiu sobre a intenção de voto em Paulo André e comentou que poderia reverberar negativamente, colocarem o atleta no paredão duas vezes seguidas. Eliezer rebateu, dizendo: "Seria quem? Não tem como botar o Arthur".

"Acho que tem chance de ir eu, DG e Lina ou Eu, DG e você. Tem muita chance. Depende do anjo...", observou Eslovênia.

"Gente, a maioria dos votos tem que ser no P.A. Vai botar o Arthur? Claro que não.", ratificou Eliezer.

"Arthur, eu não vou, não. Meu contragolpe, óbvio, é o DG", disse a miss. "E o restante numa pessoa. Tem que ser o P.A", reforçou o brother.

"Não queria que o P.A não fosse de novo... Tenho vários motivos para vota no P.A", finalizou Eslovênia.