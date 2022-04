Jessilane vence a prova do anjo - Reprodução

Publicado 01/04/2022 14:50 | Atualizado 01/04/2022 14:54

Dessa vez a sorte estava do lado de Jessilane. Na prova do anjo realizada na tarde desta sexta-feira (1), a professora somou a maior pontuação e se tornou o novo anjo do 'BBB 22'. O que ela não sabe é que nesta semana o anjo é autoimune e, por isso, ela já escapou do paredão.

Na disputa, os participantes precisavam escolher portas para fazer entregas e em cada uma delas havia um envelope com a pontuação. Depois dessa etapa, eles somavam os pontos. Mas ainda haviam cards surpresas que poderiam aumentar ou diminuir a pontuação, ou até mesmo ter o direito de eliminar um jogador.



Ao final, Jessilane foi a que se deu melhor e ganhou o colar da imunidade. Também participaram da prova Natália, Douglas Silva, Eslovênia, Eliezer, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André e Linn da Quebrada.

Para o castigo do monstro, a professora escolheu Paulo André e Arthur. De acordo com a dinâmica da semana, um dos dois castigados deverá ser indicado ao paredão pelo líder Gustavo, sem chance de se salvar na prova bate-volta.