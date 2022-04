Boninho - Reprodução

Publicado 01/04/2022 12:55 | Atualizado 01/04/2022 13:02

O diretor de Big Brother Brasil, Boninho, foi às redes sociais prometer novidades para as próximas semanas do programa. Segundo ele, o "BBB 22" entrou em "fase turbo" e terá uma nova dinâmica daqui para frente.

"Então… fase turbo BBB 22 começando agora! Todo domingo e terça uma eliminação. Hora de reduzir o povo dessa casa!", escreveu Boninho. Com a final marcada para o dia 26 de abril, o reality tem poucos dias para eliminar 7 participantes.

Já nesta semana, o reinado do líder Gustavo será curto. O próximo paredão será formado hoje, sexta-feira (01), e a eliminação acontecerá no domingo (3), mesmo dia em que ocorre uma nova prova do líder.

Algumas dinâmicas que os confinados já estão acostumados também não acontecerão mais. É o caso do "Cinema do Líder" e da "Festa do Líder". Há também a expectativa com um paredão falso. Nas redes sociais, Boninho respondeu um comentário afirmando: "Tem um [paredão falso] vindo aí".