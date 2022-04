Eliezer - reprodução da TV Globo

Publicado 01/04/2022 17:07

Rio - Eliezer, Jessilane e Linn da Quebrada falaram sobre o rumo do jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globlo, na manhã desta sexta-feira. Os três concluíram que o voto em comum entre eles é Paulo André. No entanto, o atleta acabou de voltar de um paredão contra Pedro Scooby e Lucas, na última terça-feira. Na ocasião, o estudante de medicina levou a pior.

"Tem o Arthur", sugeriu Lina. Jessi, então, refletiu: “Num empate entre Arthur e Lina, talvez, o Gustavo salve a Lina”. Eli, então, recuou: “Paredão com o Arthur nesse momento não é bom”. O comentário do designer deixou Jéssica irritada. “Mas então em nenhum momento vai ser bom. A gente fica colocando o Arthur como se fosse o campeão do programa! Então pega o prêmio e dá logo na mão dele!”.

A cantora concordou com a amiga. "A gente já colocou o Arthur como a pessoa mais forte aqui dentro, mas pode ser que não seja. Pode ser que as pessoas que ele enfrentou tinham que sair antes", observou. "Será que os cinco vão chegar na final? Top cinco vão ser eles? Será que os últimos, o top cinco vão ser os cinco mesmo?", perguntou Eli. "Eu espero que não", pontuou Jessi. "Não, gente, não vai ser, não. Cabeça erguida, vamos continuar", incentivou Lina.