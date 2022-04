Dani Calabresa desejou a breve recuperação de Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 15:03 | Atualizado 01/04/2022 15:22

Rio - Dani Calabresa usou o Instagram nesta sexta-feira (1°) para compartilhar um texto em solidariedade ao ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada de quinta-feira . A humorista comanda um quadro dentro do "BBB 22" e pediu aos seguidores que orem pela recuperação do gerente comercial.

"O post de hoje só pode ser esse: brincando com o @rodrigo.mussi amo fazer comédia, amo a sensação de alegrar alguém, e esse ano ganhei esse presente de fazer o C.A.T e poder brincar diretamente com todos os participantes do 'BBB22', programa que eu amo assistir, comentar e brincar de imitar os participantes. Tenho carinho e admiração por todos que topam participar do BBB, porque no fundo a gente sempre se pergunta: 'será que eu teria coragem de me expor assim pro Brasil todoooo? Será que eu iria mandar bem se estivesse lá na casa?' Acho muito divertido acompanhar o programa, me apego aos participantes, e mesmo fazendo piada com eles, sim, eu tenho carinho e torço por eles. Até porque graças a eles que a gente tem todo esse divertimento de janeiro até abril", iniciou Dani.

"Conheci o @rodrigo.mussi e senti uma coisa muito boa nele, ele é um menino do bem que sorri com os olhos. Todo mundo que conheceu o Rodrigo comentava: que cara legal! Ele é um menino adorável! No jogo a gente acompanha alguns comportamentos dos participantes e às vezes dá a sensação que eles não merecem ganhar ou não merecem outra chance, a gente 'se diverte' julgando eles. Mas na vida, o justo é a gente torcer pela felicidade de quem é do bem, e eu sinto no coração que o Rodrigo merece nossas orações e torcida positiva...desde ontem eu e o @richardjneuman só conseguimos pensar nisso: o Rodrigo tem que ficar bem, ele é um cara do bem e merece ser feliz. Vai dar certo!!!!!", finalizou.