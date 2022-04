Rodrigo Mussi, do 'BBB 22', foi internado após sofrer um acidente de carro - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 17:14

Rio - Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, voltou a usar as redes sociais para comentar o estado de saúde do ex-BBB, que sofreu um traumatismo craniano após ser vítima de um grave acidente de carro , em São Paulo. Na tarde desta sexta-feira (1º), Diogo tranquilizou os fãs do ex-participante do "BBB 22" ao informar que o quadro de Rodrigo é estável.

"Após reunião com os excelentes médicos do Hospital das Clínicas, fomos informados de que o Rodrigo está estável e que as próximas horas são importantes para a sua melhora. O próximo boletim médico será somente amanhã à tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar", escreveu o advogado, em seus Stories do Instagram.

O irmão do ex-BBB também conversou com o colunista Bruno Tálamo, do programa "A Tarde é Sua", sobre o acidente que Rodrigo sofreu durante uma corrida de aplicativo em que utilizou parte do prêmio recebido no reality da TV Globo

De acordo com Diogo, a família do gerente comercial demorou cerca de 15 horas para tomar conhecimento da ocorrência. O advogado explicou que Rodrigo chegou ao hospital como desconhecido, por falta de documentação, mas acrescenta que ainda não se sabe se o ex-brother estava sem documentos ou se perdeu após a colisão do carro em que estava com um caminhão que transportava soja.

O irmão de Rodrigo ainda falou sobre um suposto coágulo que teria sido drenado durante a cirurgia que teve início na noite desta quinta-feira. “Na verdade, não havia coágulo, mas as cirurgias ocorram bem, dentro do esperado. Ele é forte, é jovem, é saudável. Agora depende da recuperação dele, para ele progredir cada vez mais”, afirmou.

"Agora é esperar, pois ele teve múltiplas faturas, o corpo entra em processo inflamatório natural, então agora é esperar", continuou Diogo. Depois, o advogado deu fim aos rumores de que Rodrigo seria transferido de hospital e ainda revelou que os médicos já avaliam a possibilidade de diminuir a dosagem das medicações que o segundo eliminado do "BBB 22" recebe até o momento.

“Talvez amanhã eles consigam tirar a sedação para que ele reage e aí sim sedes desentubado e prossiga. Pensamento positivo e a gente agradece muito e pede que as pessoas continuem orando. Ele vai precisar de muito carinho quando sair dessa, porque ele vai sair, a gente tem certeza”, concluiu Diogo.