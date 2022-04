Rodrigo Mussi alfineta dinâmica dos eliminados - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi alfineta dinâmica dos eliminadosReprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 16:27

A notícia de que o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente na madrugada de quinta-feira (31) e foi internado com traumatismo craniano deixou todos os fãs comovidos e unidos para emanar boas energias ao gerente comercial. Mas, o que tem chamado atenção é que, em janeiro, a astróloga Monica Buonfiglio havia previsto que um participante da edição do "BBB 22" machucaria gravemente a cabeça.

fotogaleria

Um vídeo postado por Bic Müller no Twitter mostra a previsão astrológica feita por Monica no início de janeiro. "Saturno na sexta [casa] me preocupa porque é a história da cabeça, alguém machucando a cabeça e tendo que dar ponto. O Netuno na [casa] sete fala de novo de alguém machucando a cabeça, espero que não seja nenhum tipo de agressão física. O que o mapa está falando? Alguém machucando gravemente os olhos ou a cabeça", diz Buonfiglio.

A astróloga e escritora ainda cita uma situação envolvendo um carro: "Como tem patrocínio de empresa automobilística, aqui [no mapa] aparece também a presença de carro. Eu sei que tem aquelas situações que quinhentas pessoas entram dentro de um carro e o último que ficar é quem vai ganhar o carro... Mas isso pode ter a ver com a área de saúde de algum participante".

A Monica Buonfiglio fez as previsões do BBB em janeiro e eu to embasbacada que aparecia alguém ferindo gravemente a cabeça

pic.twitter.com/KmVOSMNnl5 — Bic Müller  (@bicmuller) April 1, 2022

No momento do acidente, Rodrigo Mussi estava no banco traseiro de um carro de aplicativo e não usava sinto de segurança. O motorista do veículo acredita que "deu uma cochilada" ao volante e acabou batendo em um caminhão enquanto transitava pela Marginal Pinheiros, sentido Interlagos.