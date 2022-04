Motorista Kaique Reis não teve nenhum ferimento - Reprodução/TV

São Paulo - O motorista do carro em que o ex-BBB Rodrigo Mussi era passageiro revelou que teria cochilado no volante pouco antes de bater na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiro, em São Paulo, na madrugada de quinta-feira. O influencer de 36 anos está internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Rodrigo passou por uma cirurgia múltipla, que foi bem sucedida, porém o seu estado pode ser considerado delicado.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo. O motorista passou por teste do bafômetro, que não constatou ingestão de bebida alcoólica. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial, em Pinheiros.

O motorista estava com o cinto de segurança e por conta disso, teve ferimentos leves. Já o ex-BBB, não utilizava o aparato de segurança, e com o impacto, foi arremessado do banco de trás para parte da frente do veículo.

Rodrigo Mussi sofreu um traumatismo craniano depois de ser arremessado de um carro durante essa madrugada. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do gerente comercial, o influencer de 36 anos passou por uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, e seu estado pode ser considerado delicado, mas estável.

O que se sabe sobre o caso



Após o acidente, Rodrigo foi socorrido com múltiplas fraturas e levado até o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. No centro médico, foi confirmado que ele sofreu um traumatismo craniano e possuía outros ferimentos graves pelo corpo. Durante a madrugada, o ex-BBB passou por uma cirurgia na perna e na cabeça e foi colocado em observação por 48 horas. Rodrigo ainda está na UTI, permanece sedado e não pode receber visitas.

Apesar do acidente ter acorrido na madrugada de quarta para quinta-feira, a divulgação do nome de Rodrigo como passageiro do veículo só ocorreu na noite de quinta, 31. Rodrigo não estava com nenhum de seus documentos de identificação. Segundo o portal Metrópoles, apenas na tarde de quinta o irmão, Diogo Mussi, foi avisado sobre o que havia acontecido.

Famosos desejam uma boa recuperação

Logo após o anuncio do acidente, diversos artistas e colegas de Rodrigo foram as redes sociais desejar uma boa recuperação ao ex-BBB. Anitta pediu oração para que Rodrigo saia dessa situação o quanto antes. "Meu Deus, acabei de ver o lance do Rodrigo Mussi. Vamos rezar muito, galera. Muitas energias positivas. Rodrigo vai ficar bem se Deus quiser. Ele quer", disse a cantora. O ex-BBB chegou a conhecer a cantora e foi a um de seus shows.

A ex-BBB e apresentadora Ana Clara, que chegou a ser apontada como affair de Rodrigo, também se manifestou. "Noite muito angustiante, triste. Torcendo de coração pela recuperação do Rodrigo", disse. O apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a situação de Rodrigo ao finalizar a edição ao vivo do "BBB", na noite de quinta, e também mandou boas vibrações no Instagram. "Estamos com você, Rodrigo Mussi. Toda a torcida do meu coração", escreveu o apresentador.

Viih Tube decidiu cancelar seus compromissos para acompanhar de perto o caso do amigo, Rodrigo Mussi. A influencer também desabafou sobre o caso em suas redes sociais. "Estou no hospital com a família do Rodrigo. Ele não era uma pessoa pública a pouco tempo atrás, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados, por favor peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele! Não acreditem em tudo que vocês leem, até nesses momentos existem pessoas querendo manchete! Eu e o amigo dele estamos controlando as redes do Rodrigo e estamos 24h com os médicos e confiem apenas no que verem lá! Mas nesse momento é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor!", afirmou.

Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli, também foram ao Hospital das Clínicas de São Paulo, para ter notícias do ex-BBB. Tiago e Rodrigo participaram juntos do "BBB 22". O neto de Silvio Santos parecia estar abalado com o acidente do amigo.