Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André formam o 11º paredão do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Publicado 02/04/2022 08:30

Rio - Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André disputam o 11º paredão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A formação da berlinda aconteceu na noite deste sábado. Anjo da semana, Jessilane disse que daria o colar para a amiga, Linn da Quebrada. No entanto, ela acabou descobrindo que o Anjo era autoimune.

Em seguida, o líder, Gustavo, precisou escolher um dos dois brothers que cumpriam o Castigo Monstro para ser emparedado, ou seja, Arthur Aguiar ou Paulo André. O Bacharel em Direito optou pelo atleta. "Acho que ele entende o motivo, não é nada pessoal. Acho que ele seria o mais votado hoje e quero que a casa quebre a cabeça para votar", justificou.

Na sequência, o investidor deu seu voto como líder e colocou Eslovênia no Paredão. No confessionário, o mai votado pela casa foi Douglas Silva. Ele recebeu cinco votos ao todo, de Eslovênia, Eliezer, Natália, Linn da Quebrada e Jessilane. Vale lembrar que, de acordo com a dinâmica da semana, a eliminação acontece na noite deste domingo. Logo depois, os participantes disputarão a Prova do Líder e formarão o 12º paredão da temporada.