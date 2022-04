Gustavo e Douglas Silva no BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Gustavo e Douglas Silva no BBB 22Reprodução da TV Globo

Publicado 02/04/2022 11:03

Rio - Líder da semana, Gustavo desabafou com Douglas Silva após a formação do paredão do 'Big Brother Brasil 22', na noite desta sexta-feira. O Bacharel em Direito disse que se arrependeu de indicar Paulo André. Na ocasião, o investidor foi surpreendido ao ter que decidir qual dos brothers do Castigo do Monstro, o atleta ou Arthur Aguiar, iria para a berlinda. Ele optou pelo velocista. Logo depois, ele indicou Eslovênia.



"Tentei um negócio ali, mas, agora, pensando, não fiz o que eu queria. Obviamente, entre você e Arthur, eu preferia que o Arthur fosse. Só que achei que, puxando o PA (Paulo André), a casa ia dividir", justificou Gustavo. O ator entendeu o amigo. "É isso, foi uma aposta, até eu apostaria”, afirmou ele, que destacou: "Achei que a Nat não votaria em mim, não tem motivo ela votar em mim. Não tinha motivo pra ela votar em mim", completou.