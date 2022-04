Jessilane reclamou de Paulo André - Reprodução/Gshow

Publicado 02/04/2022 15:37

Rio - Jessilane desabafou com Linn da Quebrada após a transferência de estalecas para as compras de mercado do grupo xepa. A sister reclamou da postura de Paulo André, que foi tirado do vip após ser escolhido pela professora para o castigo do monstro. Insatisfeito, o atleta olímpico falou para Arthur Aguiar que não daria nenhuma estaleca para as compras, mas acabou voltando atrás.

fotogaleria "Hoje mesmo de manhã lá, o P.A falando da compra: 'Doei tanto, mas não devia ter doado'. Aí tipo... Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de falar: 'Ah, pelo amor de Deus! Que saco! Vai ficar enchendo o saco?'. Sabe quando dá vontade de falar: 'Aaaaaah!'", desabafou Jessilane. "Dá muito vontade. Eu fico me segurando", concordou Linn.

"Aí eu... Respirei, virei para o outro lado", acrescentou a professora. "Porque não tem necessidade, parece que é para chamar a atenção", afirmou Linn. "Acho que a gente já está tão saturada de tantas coisas, que até essas coisas bobas, pequenas falas, o jeito de falar assim. Já vai desgastando", concluiu a professora.